Facebook заблокував перегляд та поширення новин для австралійців

Facebook заблокував перегляд та поширення новин для австралійців

Укрінформ
Соцмережа Facebook заблокувала для жителів Австралії можливість переглядати та поширювати новинний контент через суперечливий австралійський закон про медіа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Цей безпрецедентний крок найбільшої у світі соціальної мережі пов’язаний із тим, що австралійський уряд наразі розглядає прийняття нового закону, що зобов’яже Facebook платити ЗМІ за використання їх новин. У відповідь на це в компанії заявили, що в разі схвалення закону приватні особи та ЗМІ в Австралії не зможуть публікувати та читати місцеві і міжнародні новини.

«Запропонований закон принципово неправильно розуміє відносини між нашою платформою та видавцями, які використовують її для обміну новинним вмістом. На жаль, це означає, що в Австралії зараз людям та організаціям заборонено розміщувати посилання на новини та обмінюватися або переглядати австралійські та міжнародні новини у Facebook. В усьому світі розміщення та обмін посиланнями на новини австралійських видавців також обмежено. Для цього ми використовуємо комбінацію технологій для обмеження вмісту новин, і у нас будуть процеси для перегляду будь-якого ненавмисно видаленого вмісту», — заявили у компанії Facebook.

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Як повідомлялося, компанія Google запустила на території Австралії свій новинний сервіс News Showcase після погрози відключити пошуковик за відмову одного з найбільших новинних австралійських агентств співпрацювати з цим технологічним гігантом.

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