Google запустив сервіс новин в Австралії після погрози вимкнути свій пошуковик

Компанія Google запустила на території Австралії свій новинний сервіс News Showcase після погрози відключити пошуковик за відмову одного з найбільших новинних австралійських агентств співпрацювати з цим технологічним гігантом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Запуск News Showcase відбувся 5 лютого за співпраці із 7 австралійськими видавцями, котрим Google платитиме за розміщення контенту на своїй платформі.

Компанія переконана, що запуск платформи має продемонструвати відсутність необхідності ухвалювати Кодекс гравців медіаринку, який зобов'яже Google і Facebook платити австралійським ЗМІ за новини.

Варто нагадати, що від співпраці з Google News Showcase відмовилося одне з найбільших новинних агентств Nine, що видає Sydney Morning Herald, Age і Australian Financial Review. Так, у компанії відзначили, що не вестимуть переговори з технологічним гігантом до набрання чинності кодексу про ЗМІ.

Спочатку домовленості про співпрацю охоплювали 25 провідних австралійських видань, включаючи Canberra Times, Illawarra Mercury, Saturday Paper і Crikey.

Восени минулого року корпорація Google оголосила про плани заплатити ЗМІ більше мільярда доларів впродовж трьох років за новини для свого нового сервісу Google News Showcase. Тоді наголошувалося, що таким чином техногігант намагається уникнути санкцій з боку регуляторів.

В Google заявили, що вимога платити ЗМІ за використання їх новинного контенту – як це передбачає новий австралійський кодекс про медіа – зруйнує принципи пошуку та всю бізнес-модель пошукових систем.