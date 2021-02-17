В Італії оштрафували Facebook на €7 мільйонів

Антимонопольний комітет Італії оштрафував соціальну мережу Facebook на сім мільйонів євро за за невиконання наказу щодо припинення неналежного використання даних користувачів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Італійський регулятор зазначив, що Facebook оштрафували через те, що мережа не виконала наказ, який був виданий ще в листопаді 2018 року.

Тоді Комітет зобов’язав компанію опублікувати виправлену заяву з приводу припинення неналежного використання даних користувачів на домашній сторінці веб-сайту соцмережі в Італії, в її додатку та на особистій сторінці кожного користувача, зареєстрованого в Італії.

Як повідомляв Укрніформ, Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Apple на 10 млн євро (12 мільйонів доларів США) за «агресивну та оманливу»‎ комерційну практику щодо продажів своїх iPhone.