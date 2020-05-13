Facebook виплатить $52 мільйони компенсації постраждалим від шок-контенту модераторам

Компанія Facebook погодилася виплатити $52 мільйони компенсації у рамках позову проти неї групи колишніх і чинних співробітників, у яких виникли проблеми з психічним здоров’ям після модерування шок-контенту в соцмережі.

Про це повідомляє AFP.

«Угода, подана до суду штату Каліфорнія, включатиме виплати понад 10 тисячам чинних та колишніх модераторів контенту, які працювали на фірми, найняті Facebook», - йдеться у повідомленні.

У груповому позові, поданому у 2018 році, стверджується, що «модератори постійно стикаються з графічним контентом, включаючи сексуальні наруги над дітьми, обезголовлення, тероризм, жорстоке поводження з тваринами, зґвалтування та вбивства».

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Усі позивачі отримають щонайменше 1 тис. доларів, а ті, у кого буде діагностовано зокрема «посттравматичний стресовий синдром», отримають додаткову компенсацію до $50 тис.

Окрім виділення коштів, у Facebook погодилися вжити заходів, щоб забезпечувати модераторам психологічну підтримку.