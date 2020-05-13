Facebook виплатить $52 мільйони компенсації постраждалим від шок-контенту модераторам
Про це повідомляє AFP.
«Угода, подана до суду штату Каліфорнія, включатиме виплати понад 10 тисячам чинних та колишніх модераторів контенту, які працювали на фірми, найняті Facebook», - йдеться у повідомленні.
У груповому позові, поданому у 2018 році, стверджується, що «модератори постійно стикаються з графічним контентом, включаючи сексуальні наруги над дітьми, обезголовлення, тероризм, жорстоке поводження з тваринами, зґвалтування та вбивства».
Усі позивачі отримають щонайменше 1 тис. доларів, а ті, у кого буде діагностовано зокрема «посттравматичний стресовий синдром», отримають додаткову компенсацію до $50 тис.
Окрім виділення коштів, у Facebook погодилися вжити заходів, щоб забезпечувати модераторам психологічну підтримку.