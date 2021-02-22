Австралія відмовиться від реклами у Фейсбуці

Влада Австралії відмовиться від використання соціальної мережі Фейсбук для рекламних кампаній і соціальних проєктів через обмеження, запроваджені компанією для австралійських користувачів.

Про це заявив міністр торгівлі, туризму та інвестицій Саймон Бермінгем, передає Укрінформ з посиланням на ABC.

«Ми відмовимося від рекламних кампаній у Фейсбуці, оскільки вони необґрунтовано блокують сайти, прагнучи показати свою владу або вплинути на нашу демократію. Ми не потерпимо цього і продовжимо дотримуватися свого законодавства», – наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, соцмережа Фейсбук заблокувала для жителів Австралії можливість переглядати і поширювати новинний контент.

Це пов’язано з тим, що австралійський уряд розглядає можливість ухвалення закону, що зобов’яже Фейсбук платити ЗМІ за використання їхніх новин. У компанії заявили, що в разі схвалення закону приватні особи та ЗМІ в Австралії не зможуть публікувати та читати місцеві і міжнародні новини.