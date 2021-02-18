Прем'єр Австралії обурився через Facebook-обмеження

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон обурився обмеженнями, які запровадила компанія Facebook для австралійських користувачів.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Дії Facebook ... були настільки ж зарозумілими, як і такими, що розчаровують… Вони тільки підтверджують побоювання, які дедалі більша кількість країн висловлює щодо поведінки великих технологічних компаній, які вважають себе більш значущими за уряди і впевнені, що правил для них не існує. Вони можуть змінювати світ, але це не означає, що вони керують світом», - наголосив Моррісон.

За його словами, уряд Австралії не дозволить цифровим корпораціям тиснути на парламент у той час, коли його депутати розглядають кодекс поведінки гравців медіаринку.

Моррісон закликав компанію Facebook до конструктивної співпраці з урядом Австралії.

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Як повідомляв Укрінформ, соцмережа Facebook заблокувала для жителів Австралії можливість переглядати та поширювати новинний контент.

Цей безпрецедентний крок найбільшої у світі соціальної мережі пов’язаний із тим, що австралійський уряд наразі розглядає прийняття нового закону, що зобов’яже Facebook платити ЗМІ за використання їхніх новин. У компанії заявили, що в разі схвалення закону приватні особи та ЗМІ в Австралії не зможуть публікувати та читати місцеві і міжнародні новини.