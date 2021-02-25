Греція наполягає: Євросоюзу потрібні COVID-паспорти

Уряд Греції закликає країни ЄС запровадити сертифікати вакцинації від COVID-19 – аби сприяти відновленню туристичної галузі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що запровадження сертифікатів про щеплення проти коронавірусу має стати пріоритетом для ЄС.

За його словами, треба пришвидшити прийняття рішень щодо протоколів безпечного пересування громадян у межах Євросоюзу.

"ЄС повинен негайно запровадити сертифікат про щеплення. Люди повинні якомога швидше знати, чи зможуть вони поїхати на літні канікули цього року", - сказав Теохаріс.

Як зазначається, громадянам Греції, які зробили щеплення від коронавірусу, видається цифровий сертифікат. Таку практику влада країни хоче поширити на всю євроспільноту.

"Наша мета - просто звільнити тих, хто набув імунітет, від повторного тестування на COVID-19 при в'їзді до Греції", - додав грецький урядовець.

Як повідомлялося, поки що в ЄС немає рішення про застосування єдиного "паспорта вакцинації". Зокрема, Греція планує пускати до країни туристів без обов'язкового COVID-тесту на кордоні при наявності у них відповідного сертифіката.

Раніше про введення сертифіката вакцинації проти коронавірусу повідомили Данія і Швеція.