Канада стурбована обмеженням роботи МАГАТЕ в Ірані

Запроваджені Іраном обмеження на роботу спостерігачів МАГАТЕ викликають серйозне занепокоєння Канади.

Як передає Укрінформ, про це МЗС Канади повідомило у Твіттері.

“Канада серйозно занепокоєна з приводу припинення Іраном чинності Додаткових протоколів та моніторингу Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), що обмежує важливу роботу МАГАТЕ із верифікації”, - заявили у міністерстві.

🇨🇦 est préoccupé par la suspension par l’#Iran du protocole additionnel et de la surveillance du #PAGC, une activité de vérification essentielle de @iaeaorg. Nous soutenons une solution diplomatique fondée sur la mise en œuvre intégrale des engagements pris par 🇮🇷 dans le PAGC. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) February 24, 2021

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Канада “рішуче підтримує дипломатичне розв’язання, яке ґрунтується на повному виконанні Іраном його зобов’язань, відповідно до JCPOA”.

Як повідомлялося, Іран з 23 лютого обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти, заборонивши перевірки у рамках Додаткового протоколу до JCPOA 2015-го року, але залишивши інспекції відповідно до Угоди про гарантії з МАГАТЕ.

Іран і шість держав уклали у 2015 році Ядерну угоду, покликану обмежити програму збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.