Канада стурбована обмеженням роботи МАГАТЕ в Ірані

Канада стурбована обмеженням роботи МАГАТЕ в Ірані

Укрінформ
Запроваджені Іраном обмеження на роботу спостерігачів МАГАТЕ викликають серйозне занепокоєння Канади.

Як передає Укрінформ, про це МЗС Канади повідомило у Твіттері.

“Канада серйозно занепокоєна з приводу припинення Іраном чинності Додаткових протоколів та моніторингу Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA), що обмежує важливу роботу МАГАТЕ із верифікації”, - заявили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що Канада “рішуче підтримує дипломатичне розв’язання, яке ґрунтується на повному виконанні Іраном його зобов’язань, відповідно до JCPOA”.

Читайте також: Берлін, Лондон і Париж назвали небезпечним обмеження Тегераном доступу МАГАТЕ

Як повідомлялося, Іран з 23 лютого обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти, заборонивши перевірки у рамках Додаткового протоколу до JCPOA 2015-го року, але залишивши інспекції відповідно до Угоди про гарантії з МАГАТЕ.

Іран і шість держав уклали у 2015 році Ядерну угоду, покликану обмежити програму збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-