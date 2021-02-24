Берлін, Лондон і Париж назвали небезпечним обмеження Тегераном доступу МАГАТЕ

У Німеччині, Франції та Великій Британії стурбовані та розчаровані обмеженням Тегераном доступу до ядерних об’єктів інспекторам МАГАТЕ, що створює нові небезпеки.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ трьох країн (Е3), розміщеній на сайті МЗС ФРН, передає Укрінформ.

«Своїми заходами Іран знову порушує свої зобов'язання згідно JCPoA (СВДП) та суттєво зменшує заходи перевірки», - йдеться у заяві, підписанти якої «глибоко шкодують», що Іран 23 лютого розпочав призупиняти дію Додаткового протоколу та заходів щодо прозорості згідно з Віденською ядерною угодою.

Міністри E3 зауважують, наскільки небезпечним є це рішення, адже воно сильно обмежує доступ МАГАТЕ до об'єктів та інформації, що стосується гарантій. Це також обмежує можливості МАГАТЕ відповідно до його повноважень щодо звітності згідно з Резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН - контролювати та перевіряти ядерну програму Ірану та пов'язану з цим діяльність.

Три дипломати висловили підтримку генеральному директору та Секретаріату МАГАТЕ в їхніх зусиллях щодо здійснення необхідної перевірки та моніторингу ядерних зобов'язань Ірану згідно JCPoA, як це було підкреслено під час візиту гендиректора організації Рафаеля Гросі до Тегерану 20 та 21 лютого.

Гайко Маас, Жан-Ів Ле Дріан і Домінік Рааб взяли до уваги тимчасову двосторонню угоду між МАГАТЕ та Іраном щодо продовження діяльності з верифікації та моніторингу терміном до 3 місяців.

Вони закликали Іран припинити та скасувати всі заходи щодо зменшення прозорості та забезпечити своєчасну та всебічну співпрацю з МАГАТЕ. Метою залишається збереження JCPoA та підтримка постійних дипломатичних зусиль щодо пошуку переговорного рішення, яке дозволить Ірану та Сполученим Штатам Америки повернутися до повного виконання своїх зобов'язань у рамках JCPoA, заявили дипломати.

Як повідомлялося, Іран з 23 лютого обмежив доступ інспекторам МАГАТЕ на свої ядерні об’єкті, заборонивши їх проведення у рамках Додаткового протоколу до Спільного всеосяжного плану дій 2015-го року, але залишивши інспекції в рамках Угоди про гарантії з МАГАТЕ.

Нагадаємо, Іран і шість держав, серед яких Німеччина, Франція та Велика Британія уклали у 2015 році Віденську ядерну угоду, яка закликала до обмеження іранської програми збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.