У портах Європи вилучили рекордну партію кокаїну - 23 тонни
Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.
Як зазначається, спільне розслідування з нідерландськими правоохоронцями привело німецьку поліцію до порту Антверпена у Бельгії, де знайшли ще 7,2 тонни кокаїну.
За словами німецьких митників, у контейнерах, які прибули з Парагваю, знаходилися бляшані банки, що повинні були бути заповнені шпаклівкою. Біля дверей контейнера знаходилися оригінальні банки, а всередині - банки, заповнені наркотиками.
У процесі перевірки вантажу правоохоронці виявили понад 1 700 банок з кокаїном.
«Це найбільша кількість кокаїну, коли-небудь вилучена в Європі та одна з найбільших конфіскацій у світі», - заявили німецькі митники.
Згіно з даними нідерландської поліції, весь незаконний вантаж прямував до кінцевого пункту призначення у Нідерландах.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу.