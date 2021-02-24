У портах Європи вилучили рекордну партію кокаїну - 23 тонни

12 лютого у порту Гамбургу виявили 16 тонн кокаїну, захованих у контейнерах, що прибули з Парагваю. Це найбільша партія, яку коли-небудь вилучали в Європі.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Як зазначається, спільне розслідування з нідерландськими правоохоронцями привело німецьку поліцію до порту Антверпена у Бельгії, де знайшли ще 7,2 тонни кокаїну.

За словами німецьких митників, у контейнерах, які прибули з Парагваю, знаходилися бляшані банки, що повинні були бути заповнені шпаклівкою. Біля дверей контейнера знаходилися оригінальні банки, а всередині - банки, заповнені наркотиками.

У процесі перевірки вантажу правоохоронці виявили понад 1 700 банок з кокаїном.

«Це найбільша кількість кокаїну, коли-небудь вилучена в Європі та одна з найбільших конфіскацій у світі», - заявили німецькі митники.

Згіно з даними нідерландської поліції, весь незаконний вантаж прямував до кінцевого пункту призначення у Нідерландах.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу.