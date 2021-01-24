У Нідерландах арештували найбільш розшукуваного наркобарона світу
Укрінформ
У суботу в Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Як зазначається, його справжнє ім'я - Чи Лопа. Наркобарон був заарештований за допомогою співробітників федеральної поліції Австралії.
Вважається, що через очолюваний ним міжнародний злочинний синдикат "Сем Гір" в Австралію потрапляє значна кількість наркотичних речовин.
Федеральна поліція Австралії підтвердила, що співпрацюватиме з генеральним прокурором Нідерландів з метою екстрадиції 57-річного затриманого.
Фото: asiatimes.com