СБУ вилучила в «Борисполі» кокаїну більш як на 2 мільйони

Служба безпеки України блокувала в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» контрабанду кокаїну з однієї із сусідніх країн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на СБУ.

За оперативною інформацією спецслужби, партію наркотику вагою 500 грамів віз для збуту на території нашої держави іноземець під виглядом туриста. Кокаїн виявили в його особистих речах під час митного огляду в аеропорту «Бориспіль».

Зазначається, що наркотик був захований у закритій консервній банці. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина - кокаїн.

СБУ вилучила в «Борисполі» партію кокаїну / Фото: ssu.gov.ua

Вартість вилученого наркотику за цінами чорного ринку перевищує 2,1 мільйона гривень. Наркокур’єра затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Відкрито кримінальне проводження, тривають слідчі дії для встановлення додаткових обставин злочину.