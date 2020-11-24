У центрі Києва накрили кілька «масажних салонів» з дівчатами та кокаїном
Про це йдеться у повідомленні поліції Києва, передає Укрінформ.
Як зазначається, організаторка інтимного бізнесу в орендованих квартирах облаштувала місця для надання сексуальних послуг клієнтам. Година розваг із дівчатами коштувала від 1000 до 2500 гривень.
28-річна зловмисниця самостійно виконувала ролі адміністратора та диспетчера.
Половину отриманих коштів повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази протизаконної діяльності: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, зовні схожу на кокаїн.
28-річну фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.