У центрі Києва накрили кілька «масажних салонів» з дівчатами та кокаїном

Правоохоронці викрили діяльність кількох борделів, замаскованих під масажні салони у центрі Києва.

Про це йдеться у повідомленні поліції Києва, передає Укрінформ.

Як зазначається, організаторка інтимного бізнесу в орендованих квартирах облаштувала місця для надання сексуальних послуг клієнтам. Година розваг із дівчатами коштувала від 1000 до 2500 гривень.

28-річна зловмисниця самостійно виконувала ролі адміністратора та диспетчера.

Половину отриманих коштів повії віддавали організаторці, а решту залишали собі.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази протизаконної діяльності: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чернетки та речовину білого кольору, зовні схожу на кокаїн.

28-річну фігурантку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жінці оголошено про підозру у скоєнні злочину. Найближчим часом суд обере їй запобіжний захід. Зловмисниці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.