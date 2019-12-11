Керівники поліції моралі у Києві "кришували" борделі

Співробітники Служби безпеки України викрили керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві на "кришуванні" місць розпусти.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від власників місць розпусти. За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по 2 тисячі доларів. Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання зловмисниками хабарів", - йдеться у повідомленні.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським повідомлено про підозру.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.