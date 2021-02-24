В Іспанії прибрали останній монумент генерала Франко
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Тільки крайня права партія Vox в Мелільї голосувала проти демонтажу.
Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, що стояла біля воріт міста.
Статуя, виготовлена скульптором Енріке Ново Альваресом, була встановлена на честь Франциско Франко у 1978 році, через три роки після смерті іспанського диктатора.
Як відомо, Франсиско Франко очолював Іспанію з 1939 по 1975 рік. Він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який привів до громадянської війни в країні, що тривала до 1939 року. Після перемоги над республіканцями Франко встановив в Іспанії правий авторитарний режим. У 1947 році він проголосив Іспанію королівством, при цьому встановлення королівської влади було відкладено до його відходу з політики. Франко помер в 1975 році у віці 82 роки від серцевого нападу.
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