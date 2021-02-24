В Іспанії прибрали останній монумент генерала Франко

Остання статуя генерала Франсиско Франко на території Іспанії була демонтована після того, як жителі північноафриканського іспанського анклаву Мелілья проголосували за це.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Тільки крайня права партія Vox в Мелільї голосувала проти демонтажу.

Робітники зруйнували край постаменту і зняли скульптуру генерала Франко, що стояла біля воріт міста.

Статуя, виготовлена ​​скульптором Енріке Ново Альваресом, була встановлена ​​на честь Франциско Франко у 1978 році, через три роки після смерті іспанського диктатора.

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Як відомо, Франсиско Франко очолював Іспанію з 1939 по 1975 рік. Він був одним з організаторів військового перевороту 1936 року, який привів до громадянської війни в країні, що тривала до 1939 року. Після перемоги над республіканцями Франко встановив в Іспанії правий авторитарний режим. У 1947 році він проголосив Іспанію королівством, при цьому встановлення королівської влади було відкладено до його відходу з політики. Франко помер в 1975 році у віці 82 роки від серцевого нападу.

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