Іспанський парламент хоче позбавити екскороля недоторканості

Конгрес депутатів (нижня палата парламенту) Іспанії розгляне ініціативу із закликом до уряду позбавити недоторканності колишнього короля Хуана Карлоса І – в річницю спроби державного перевороту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що така пропозиція була висунута партією «Ліві республіканці Каталонії», яка виступає за незалежність цього регіону. В ініціативі міститься заклик до уряду «просунути всі визначені зміни в правовій системі з тим, щоб всі люди дійсно були рівні перед законом і, отже, повинні були нести відповідальність перед правосуддям на однакових умовах». Каталонська партія також виступає за те, щоб позбавити ексглаву держави Хуана Карлоса I та інших членів королівської сім’ї особливих привілеїв.

Голосування має відбутися в четвер. При цьому парламент, швидше за все, відхилить пропозицію «Лівих республіканців». Політична сила «Об’єднавшись, ми можемо», що входить до складу коаліційного уряду Іспанії, як очікується, підтримає ініціативу. Іспанська соціалістична робоча партія прем’єра Педро Санчеса, ймовірно, проголосує проти.

У статті 56.3 конституції говориться, що «особистість короля недоторканна і він не підлягає відповідальності». Раніше Санчес не виключав можливості внести зміни в основний закон країни, щоб обмежити недоторканність монарха.

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Полеміка з цього питання посилилася на фоні скандалу, в центрі якого опинився Хуан Карлос I. У королівстві ведуться 3 розслідування, пов’язані з діяльністю ексглави держави. 3 серпня минулого року стало офіційно відомо про те, що Хуан Карлос I вирішив покинути країну. Повідомлялося, що він знаходиться в ОАЕ.

Як відомо, 23 лютого 1981 року в Іспанії мала місце невдала спроба військового перевороту, відома під назвою «путч 23-F». Іспанія до 1981 року проходила непростий процес трансформації від авторитарної диктатури Франсіско Франко до більш вільної форми правління. Двигунами політичної реформи були король Хуан Карлос I і прем’єр-міністр Адольфо Суарес (голова уряду Іспанії з 1976 по 1981 роки). Конституція 1978 закріпила нову систему державного устрою у вигляді конституційної монархії, а парламентські і муніципальні вибори 1979 року остаточно поховали франкізм як політичну систему.

Фото: picture-alliance / dpa / J. Arguedas