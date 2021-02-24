Боррель назвав три політичні напрямки подальших відносин ЄС та Росії

Візит Високого представника ЄС до Москви на початку лютого засвідчив, що Росія не зацікавлена в співробітництві з Європейським Союзом, а прагне конфронтації та згортання контактів, і в цих умовах ЄС має визначити чіткі принципи майбутніх відносин з РФ з урахуванням власних інтересів.

Про це під час віртуального діалогу в рамках Атлантичної Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У демократичних правилах та у верховенстві права Євросоюзу режим Путіна вбачає екзистенційну загрозу для себе. Росія встала на курс конфронтації. Перед цим фактом нам треба зробити три речі. Перше – давати відсіч, коли Росія порушує міжнародне або гуманітарне право. Друге – стримувати Росію, коли вона намагається тиснути на Євросоюз з використанням компаній дезінформації та кібернетичних атак. Третє – незважаючи ні на що, продовжувати контакти з Росією, за обраними напрямками, й тоді, коли ми вважатимемо за доцільне», - сказав Жозеп Боррель.

Серед дій, яких дотримуватиметься Євросоюз у взаєминах з Російською Федерацією, він назвав, по-перше, застосування санкцій за порушення прав людини та фундаментальних свобод. Високий представник ЄС нагадав, що вчора європейські міністри закордонних справ прийняли політичне рішення - розширити перелік офіційних осіб РФ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС, і цей уточнений перелік має бути затверджений до кінця тижня.

Водночас, Євросоюз посилить допомогу та підтримку громадянському суспільству в Росії.

Окремий напрямок – скоординована відповідь ЄС на дезінформацію та кібернетичні атаки з боку Російської Федерації, допомога сусіднім країнам, за словами Борреля, «від Білорусі до Кавказу», у формуванні стійкості до російського тиску.

Незважаючи на це, як наголосив Високий представник, ЄС має залишати місце для взаємодії з Росією у питаннях, де має бути знайдений modus vivendi, зокрема, в таких, як ядерна програма Ірану, кліматичні зміни, постачання енергоресурсів тощо.

Жозеп Боррель нагадав, що всі згадані питання питання лідери ЄС розглядатимуть під час засідання Європейської Ради у березні, з урахуванням інформації, яку мають на сьогодні, після останніх подій в Росії.

Як повідомлялося, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого поточного року здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Візит відбувся напередодні стратегічної дискусії в рамках Європейської ради щодо стратегії подальших стосунків з РФ, яка має відбутися у березні поточного року. Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони.