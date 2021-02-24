Боррель назвав три політичні напрямки подальших відносин ЄС та Росії

Боррель назвав три політичні напрямки подальших відносин ЄС та Росії

Укрінформ
Візит Високого представника ЄС до Москви на початку лютого засвідчив, що Росія не зацікавлена в співробітництві з Європейським Союзом, а прагне конфронтації та згортання контактів, і в цих умовах ЄС має визначити чіткі принципи майбутніх відносин з РФ з урахуванням власних інтересів.

Про це під час віртуального діалогу в рамках Атлантичної Ради заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У демократичних правилах та у верховенстві права Євросоюзу режим Путіна вбачає екзистенційну загрозу для себе. Росія встала на курс конфронтації. Перед цим фактом нам треба зробити три речі. Перше – давати відсіч, коли Росія порушує міжнародне або гуманітарне право. Друге – стримувати Росію, коли вона намагається тиснути на Євросоюз з використанням компаній дезінформації та кібернетичних атак. Третє – незважаючи ні на що, продовжувати контакти з Росією, за обраними напрямками, й тоді, коли ми вважатимемо за доцільне», - сказав Жозеп Боррель.

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Серед дій, яких дотримуватиметься Євросоюз у взаєминах з Російською Федерацією, він назвав, по-перше, застосування санкцій за порушення прав людини та фундаментальних свобод. Високий представник ЄС нагадав, що вчора європейські міністри закордонних справ прийняли політичне рішення - розширити перелік офіційних осіб РФ, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС, і цей уточнений перелік має бути затверджений до кінця тижня.

Водночас, Євросоюз посилить допомогу та підтримку громадянському суспільству в Росії.

Окремий напрямок – скоординована відповідь ЄС на дезінформацію та кібернетичні атаки з боку Російської Федерації, допомога сусіднім країнам, за словами Борреля, «від Білорусі до Кавказу», у формуванні стійкості до російського тиску.

Незважаючи на це, як наголосив Високий представник, ЄС має залишати місце для взаємодії з Росією у питаннях, де має бути знайдений modus vivendi, зокрема, в таких, як ядерна програма Ірану, кліматичні зміни, постачання енергоресурсів тощо.

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Жозеп Боррель нагадав, що всі згадані питання питання лідери ЄС розглядатимуть під час засідання Європейської Ради у березні, з урахуванням інформації, яку мають на сьогодні, після останніх подій в Росії.

Як повідомлялося, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого поточного року здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Візит відбувся напередодні стратегічної дискусії в рамках Європейської ради щодо стратегії подальших стосунків з РФ, яка має відбутися у березні поточного року. Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони.

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