Моравецький: На рівні ЄС потрібні чіткі кроки щодо Росії

На рівні Євросоюзу необхідними є чіткі дії і кроки по відношенню до Росії у відповідь на її агресивні дії.

Про це під час прес-конференції у Варшаві заявив у вівторок глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми дуже інтенсивно працюємо над тим, щоб зробити висновки з тієї агресивної закордонної політики, яку веде Росія”,- заявив Моравецький.

Він додав, що на цьому тижні, 25-26 лютого, у Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради, під час якої глави урядів дискутуватимуть про кроки, які необхідно здійснити щодо РФ.

Глава уряду РП зауважив, що він перебуває у контакті з багатьма прем’єрами країн ЄС, серед яких “формується консенсус” у питанні необхідності покарання Росії за її агресивну політику.

“Дуже чітко видно антидемократичні і антигромадські дії російської влади. Ми хочемо переконати якомога більшу кількість наших партнерів в ЄС, що потрібними є чіткі кроки і рішення з боку Євросоюзу”,- підкреслив Моравецький.

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ ЄС прийняли 22 лютого політичне рішення щодо застосування обмежувальних заходів проти чотирьох російських посадовців, які були причетними до протиправних дій щодо російського опозиційного політика Олексія Навального і його арешту, а також до придушення мирних демонстрацій на його підтримку. Нові санкції проти Росії мають бути затверджені країнами-членами ЄС за тиждень.