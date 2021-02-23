Кузена королеви Єлизавети ІІ засудили за сексуальні домагання

Британський суд ув’язнив на 10 місяців сина кузена королеви Британії Єлизавети ІІ графа Стратмора і Кінгхорна - Саймона Боувеса-Лайона за сексуальні домагання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Боувес-Лайон визнав свою провину у домаганнях жінки у замку Глеміс у лютому минулого року. Під час слухань справи 34-річний граф заявив, що тоді занадто багато випив, проте наголосив, що це не може бути виправданням його поведінки.

Суд ухвалив рішення засудити чоловіка на 10 місяців позбавлення волі.

Зазначається, що Саймон Боувес-Лайон є сином кузена королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Як повідомляв Укрінформ, суд в американському штаті Делавер наказав продюсерській компанії Гарві Вайнштейна Weinstein Company виплатити $17,1 млн жінкам, які зазнали з його боку насильницьких дій сексуального характеру.