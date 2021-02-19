Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися повернутися до королівських обов’язків

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися повернутися до королівських обов’язків

Укрінформ
Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

"Герцог і герцогиня Сассекські підтвердили Її Величності королеві, що не повернуться як працюючі члени королівської сім'ї", — сказано в офіційній заяві Букінгемського палацу.

Після розмов з герцогом королева Єлизавета ІІ підтвердила, що, відійшовши від роботи в королівській родині, неможливо продовжувати виконувати обов'язки, пов'язані з громадською службою.

Читайте також: Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стануть батьками – ЗМІ

“Почесні військові звання і королівські патронати герцога і герцогині, таким чином, будуть повернуті Її Величності перед перерозподілом між діючими членами королівської сім'ї. Хоча всі засмучені цим рішенням, герцог і герцогиня залишаються гаряче улюбленими членами сім'ї", - йдеться у заяві.

Читайте також: Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ через публікацію її листа батькові

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган Маркл повідомили, що складуть основні обов’язки, пов’язані з королівською сім'єю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Читайте також: Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від соцмереж через цькування – ЗМІ

Наприкінці березня того ж року вони офіційно склали з себе обов’язки за умови, що протягом року разом з королевою Єлизаветою і королівською родиною продовжать переговори.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-