Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ через публікацію її листа батькові

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл виграла свій позов про конфіденційність проти таблоїду Mail on Sunday за публікацію її листа батькові, Томасу Марклу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Герцогиня Сассекська звинуватила Associated Newspapers (ANL), власників таблоїду, в неправомірному використанні приватної інформації та порушенні авторських прав, вимагаючи відшкодування збитків.

Суддя заявив, що у Маркл були «розумні підстави вважати, що зміст листа залишиться конфіденційним. Статті Mail суперечать цьому розумному очікуванню».

У заяві Mail of Sunday йдеться: «Ми дуже здивовані сьогоднішнім ... судовим рішенням».

У таблоїді також заявили, що вивчають рішення суду, після чого будуть вирішувати, чи подавати апеляцію.

Особистий лист Меган Маркл до батька був опублікований 10 лютого 2019 року. У ньому Маркл зізналася, що батько "розбив її серце на мільйон шматків", даючи інтерв'ю пресі, фабрикуючи історії та нападаючи на її чоловіка.