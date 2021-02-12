Меган Маркл виграла суд проти ЗМІ через публікацію її листа батькові
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Герцогиня Сассекська звинуватила Associated Newspapers (ANL), власників таблоїду, в неправомірному використанні приватної інформації та порушенні авторських прав, вимагаючи відшкодування збитків.
Суддя заявив, що у Маркл були «розумні підстави вважати, що зміст листа залишиться конфіденційним. Статті Mail суперечать цьому розумному очікуванню».
У заяві Mail of Sunday йдеться: «Ми дуже здивовані сьогоднішнім ... судовим рішенням».
У таблоїді також заявили, що вивчають рішення суду, після чого будуть вирішувати, чи подавати апеляцію.
Особистий лист Меган Маркл до батька був опублікований 10 лютого 2019 року. У ньому Маркл зізналася, що батько "розбив її серце на мільйон шматків", даючи інтерв'ю пресі, фабрикуючи історії та нападаючи на її чоловіка.