Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стануть батьками – ЗМІ

Герцог і герцогиня Сассекські — принц Гаррі та Меган Маркл — очікують на другу дитину.

Про це передає Укрінформ з посиланням на The People.

«Можемо підтвердити, що Арчі скоро стане старшим братом. Герцог і герцогиня Сассекські вкрай раді, що в них буде друга дитина», — цитує видання заяву представника.

Подробиць щодо очікуваної дати народження дитини чи її статі наразі немає. У своєму приватному акаунті в Instagram подружжя виклало спільне фото з підписом: «Вагітні».

Наразі Гаррі та Меган виховують сина Арчі Маунтбетен-Віндзора, якому в травні 2020-го виповнився рік.

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У липні 2020 року в Меган стався викидень, про що вона розповіла через кілька місяців у статті для The New York Times.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі та Меган Маркл заручилися в листопаді 2017 року, а у травні 2018-го — побралися на офіційній церемонії. Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня 2020 року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні подружжя придбало будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

Тепер подружжя живе та заробляє на життя, серед іншого, записом подкастів та озвучуванням мультфільмів. А ще вони оголошували про плани створити свою благодійну організацію.

Фото: Meghan & Harry / Instagram