Меган Маркл розповіла, що у неї влітку стався викидень

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що в липні цього року в неї стався викидень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Evening Standard.

У колонці, написаній для New York Times, Маркл описує, як доглядала за своїм сином Арчі, коли відчувала різкий біль.

«Я опустилася на підлогу з ним (своїм первістком – ред.) на руках, наспівуючи колискову, щоб ми обоє змогли заспокоїтися. У той час я відчувала, що щось було не так. Я знала, що втрачаю другу (дитину – ред.)», – написала вона.

Маркл також додала, що через кілька годин вона лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку.

«Дивлячись на холодні білі стіни, я намагалася уявити, як ми (з чоловіком – ред.) переживемо цю ситуацію», - зазначила Маркл.

Герцогиня Сассекська також описала, як вона намагалася зберегти «сміливе обличчя» на публіці після цієї сімейної трагедії, яка трапилася в будинку пари у Лос-Анджелесі у липні цього року.

Зазначається, що Меган Маркл і принц Гаррі вже мають сина Арчі, який народився у 2019 році.

Як повідомляв Укрінформ, у липні герцог і герцогиня Сассекські - принц Гаррі й Меган Маркл - подали до суду у Лос-Анджелесі після того, як невідомі особи зробили фото сина пари Арчі за допомогою дронів.

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Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні принц Гаррі й Меган Маркл придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.