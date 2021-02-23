Британія закрила небо для деяких моделей літаків Boeing

Британія закрила свій повітряний простір для деяких літаків моделі Boeing-777 після того, як двигун одного з таких лайнерів відмовив під час польоту над американським містом Брумфілд.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише the Telegraph із посиланням на слова міністра транспорту Великобританії Гранта Шапса.

“Після подій цих вихідних, літакам Boeing B777s з двигунами Pratt & Whitney серії 4000-112 буде тимчасово заборонене входження в авіапростір Об’єднаного королівства”, - сказав Шапса.

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В Управлінні цивільної авіації Великобританії підтвердили, що жодна британська авіакомпанія не використовує літаки з двигунами цієї моделі.

“Загалом по всьому світу 69 зі 128 подібних літаків проходять технічне обслуговування, а решта знаходиться у зберіганні, - зауважує the Telegraph.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines. Літак із понад 200 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку після раптової відмови двигуна.

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило перевірити всі літаки моделі Boeing-777. Призупинити польоти літаків цієї моделі та конфігурації рекомендує і сам Boeing.