Boeing рекомендує призупинити польоти літаків моделі 777

Компанія Boeing рекомендує призупинити польоти літаків моделі Boeing-777 після того, як двигун одного з таких лайнерів відмовив під час польоту над американським містом Брумфілд.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву компанії.

«Boeing активно відстежує останні події, пов'язані з рейсом 328 United Airlines. Поки триває розслідування Національної ради з безпеки на транспорті, ми рекомендували призупинити експлуатацію 69 літаків із двигунами Pratt & Whitney 4000-112, які використовуються, і 59 — які перебувають на зберіганні, доки FAA не визначить відповідний протокол перевірки», - йдеться у заяві компанії.

Як зазначається, Boeing підтримує рішення японського бюро громадянської авіації та рішення Федерального управління цивільної авіації США (FAA) щодо призупинення експлуатації літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.

Читайте також: У США пасажирський літак вдало приземлився після відмови двигуна

Наголошується, що компанія Pratt & Whitney також проводить додаткові перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines. Літак із понад 200 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку після раптової відмови двигуна.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило перевірити всі літаки моделі Boeing-777 після того, як двигун одного з лайнерів відмовив під час польоту.

За інформацією NHK, Міністерство загальнонаціональних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії розпорядилося призупинити польоти однієї з модифікацій літака Boeing-777.