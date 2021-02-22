Штати перевірять усі Boeing-777 після відмови двигуна в одному з них

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило перевірити всі літаки моделі Боїнг-777 після того, як двигун одного з лайнерів відмовив під час польоту.

Про це передає Укрінформ із посиланням на FAA.

Відзначається, що перевірять лопаті вентилятора, які є тільки у двигунах цієї моделі.

"Я доручив видати надзвичайну директиву, що вимагає почати негайні перевірки Boeing 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000. Це може означати, що деякі літаки будуть вилучені з експлуатації", - заявив глава авіарегулятора Стів Діксон.

Statement from FAA Administrator Steve Dickson. pic.twitter.com/dGkUYuKNAL — The FAA ✈️ (@FAANews) February 21, 2021

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Нагадаємо: 21 лютого в американському місті Брумфілд, штат Колорадо, поблизу житлових будинків впали уламки двигуна літака авіакомпанії United Airlines. Літак із понад 200 пасажирами на борту здійснив у США аварійну посадку після раптової відмови двигуна.