У США пасажирський літак вдало приземлився після відмови двигуна

Літак із понад 200 пасажирами на борту здійснив у США аварійну посадку після раптової відмови двигуна.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявили в авіакомпанії United Airlines, яка виконувала рейс.

“У літака рейсу 328 із Денвера до Гонолулу незабаром після вильоту вийшов з ладу двигун. Літак безпечно повернувся до Денвера, де його для перестороги зустріли рятувальники”, - йдеться у повідомленні авіакомпанії у Твіттері.

В United Airlines додали, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Водночас за інформацією журналіста CNN Піта Мунтіна, у кількох районах навколо Денвера виявлено уламки обшивки літака. Свідки інциденту також повідомляють про гучний звук вибуху.