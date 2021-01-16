У Туреччині літак здійснив аварійну посадку через COVID-хворого

Літак Qatar Airlines, що здійснював рейс з Лондона в Доху, здійснив аварійну посадку в турецькій Шанлиурфі через різке погіршення стану здоров’я одного з пасажирів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на турецьке видання Sabah.

«Літак, що належить авіакомпанії Qatar Airlines, який прямував з британської столиці Лондона до столиці Катару Дохи, здійснив аварійну посадку в аеропорту Шанлиурфи після того, як стан самопочуття одного з пасажирів раптово погіршився»,- йдеться у повідомленні.

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Пізніше у цього пасажира виявили COVID-19, його доправили до лікарні, де він нині проходить лікування.

Фото: sabah.com.tr