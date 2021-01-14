Ердоган зробив щеплення вакциною Sinovac

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зробив сьогодні перше щеплення від коронавірусу препаратом Sinovac китайського виробництва, який було закуплено та перевірено перед дозволом на масове використання.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на офіційну сторінку Президента Туреччини у Tвіттері.

«На сьогодні в рамках нашої успішної програми вакцинації 254 тисячі медичних працівників отримали свої перші дози вакцин. Приєднавшись до них, отримав щеплення», - написав Ердоган.

Він наголосив, що прагненням є зробити щеплення всім громадянам за дуже короткий час.

Спостерігати за тим, як Ердоган отримав перше щеплення, можна було в прямому ефірі, який вели з міської лікарні Анкари.

Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım.



İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021

Після щеплення президент закликав громадян брати участь у вакцинації, а політичних лідерів заохочувати до цього та повідомив, що планується закупити ще близько 25-30 млн доз вакцини від COVID-19.

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Як повідомлялося, у Туреччині закінчили випробування китайської вакцини та було дано офіційний дозвіл на її використання. Вчора стартувала вакцинація населення проти коронавірусу препаратом Sinovac китайського виробництва. Першими дозу вакцини отримали міністр охорони здоров’я та членами наукової ради.

Весь процес передбачає чотири етапи, на першому вакцинуватимуть медичних працівників, людей віком від 65 років та дорослих, що мешкають у притулках.