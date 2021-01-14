У Туреччині більш як 100 тисяч осіб уже вакцинували Sinovac

У Туреччині першу дозу препарату Sinovac китайського виробництва вже введено більше ніж 100 тисячам людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджі у Tвіттері.

«На даний час кількість медичних працівників, які отримали першу дозу вакцини, перевищила 100 тисяч. Туреччина має потужну інфраструктуру для впровадження програми вакцинації. Я хотів би подякувати усім, хто вірить і підтримує її», - написав міністр.

На розміщеному міністром фото вказано, що кількість введених доз вакцини - 102365.

Як повідомлялося, вчора в Туреччині закінчили випробування китайської вакцини та було дано офіційний дозвіл на її використання. Вчора стартувала вакцинація населення проти коронавірусу препаратом Sinovac китайського виробництва. Першими дозу вакцини отримали міністр охорони здоров’я та членами наукової ради.

Весь процес передбачає чотири етапи, на першому вакцинуватимуть медичних працівників, людей віком від 65 років та дорослих, що мешкають у притулках.