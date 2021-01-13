Перші дві поставки вакцини Sinovac вже обумовлені – «Лекхім»

Постачання ковід-вакцини на замовлення МОЗ здійснюватиметься у два етапи, інші поставки будуть обумовлюватися з компанією Sinovac.

Про це на пресконференції сказав директор департаменту розвитку групи компаній “Лекхім” Михайло Ренський, передає Укрінформ.

“На сьогодні у нас є графік постачання вакцини, яку купує МОЗ. Це , безумовно, пов’язано з датами реєстрації (вакцини — ред.) , але є обумовлені дати постачання. Поставка цього 1 млн 900 тис. 316 доз буде у два етапи. Що стосується інших доз, це наша квота, про яку ми домовилися з Sinovac, але зараз говорити точно, яка буде наступна поставка і в які строки, складно. Ми будемо робити все можливе. Ми постійно говоримо Sinovac, що, якщо буде заявка, або це буде ще одна заявка чи тендер від МОЗ, або це будуть комерційні поставки, ми будемо все узгоджувати. Але перші дві поставки вже обумовлені”, - сказав Ренський.

Голова наглядової ради “Лекхім” Валерій Печаєв додав, що компанія має центральний склад в Умані за стандартом GDP, де є умови для зберігання при температурі 2-8 градусів. Також компанія має відповідний транспорт, яким може бути здійснене перевезення препарату по Україні.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія становитиме 700 тис. доз. МОЗ розраховує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2021 року.

Група компаній "Лекхім" отримала від виробника вакцини від COVID-19 квоту на постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, та пропонує підприємствам вакцинувати своїх співробітників.