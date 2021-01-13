COVAX: Зеленський попросив у Португалії сприяння в отриманні вакцин у січні-лютому

Президент Володимир Зеленський обговорив з Президентом Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соузою активізацію торговельно-економічної співпраці, надання Україні вакцини проти коронавірусу через механізм COVAX та запросив із візитом до Києва.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, зокрема, що президенти обговорили важливі питання двостороннього порядку денного, насамперед активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні.

«Я оптимістично дивлюся на подальше збільшення товарообігу наших держав», – сказав Зеленський.

Співрозмовники погодилися на проведення третього засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва, щойно це стане можливим. Також президенти дійшли згоди, що важливими сферами для співпраці України та Португалії є торгівля, енергетика, космічна інфраструктура, цифровізація, науково-технічне співробітництво тощо.

Водночас Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.

«Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому», – сказав глава Української держави.

Зеленський також привітав свого колегу з початком головування Португалії в Раді Європейського Союзу та відзначив, що наша держава розраховує на активну взаємодію та підтримку португальського головування в реалізації домовленостей 22-го Саміту Україна – ЄС.

У свою чергу Марселу Ребелу де Соуза зазначив, що Україна та Португалія – це Європа, і він підтримує євроінтеграційні прагнення нашої держави.

Співрозмовники також обговорили подальшу взаємодію на шляху інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

«Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета», – наголосив Президент України.

В ОП також розповіли, що Зеленський поновив запрошення своєму португальському колезі здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Президента України відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.

Окремо президенти зупинилися на справі українця Ігоря Гоменюка. Президент України подякував португальській стороні “за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого”.

«Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року», – зазначив Зеленський.

Зі свого боку Марселу Ребелу де Соуза високо оцінив внесок української громади в соціальний та економічний розвиток Португалії.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, затримали та висунули їм обвинувачення у вбивстві.