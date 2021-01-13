COVAX: Зеленський попросив у Португалії сприяння в отриманні вакцин у січні-лютому
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зазначається, зокрема, що президенти обговорили важливі питання двостороннього порядку денного, насамперед активізацію торговельно-економічної співпраці та продовження діалогу на найвищому рівні.
«Я оптимістично дивлюся на подальше збільшення товарообігу наших держав», – сказав Зеленський.
Співрозмовники погодилися на проведення третього засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва, щойно це стане можливим. Також президенти дійшли згоди, що важливими сферами для співпраці України та Португалії є торгівля, енергетика, космічна інфраструктура, цифровізація, науково-технічне співробітництво тощо.
Водночас Зеленський порушив питання солідарного розподілу сертифікованої вакцини та можливості її отримання Україною найближчим часом.
«Буду вдячний за сприяння в наданні перших вакцин COVAX вже у січні-лютому», – сказав глава Української держави.
Зеленський також привітав свого колегу з початком головування Португалії в Раді Європейського Союзу та відзначив, що наша держава розраховує на активну взаємодію та підтримку португальського головування в реалізації домовленостей 22-го Саміту Україна – ЄС.
У свою чергу Марселу Ребелу де Соуза зазначив, що Україна та Португалія – це Європа, і він підтримує євроінтеграційні прагнення нашої держави.
Співрозмовники також обговорили подальшу взаємодію на шляху інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.
«Покрокове зближення України з НАТО на шляху до повноцінного членства в Альянсі є гарантією безпеки України. Дякую за підтримку рішення про визнання України партнером з розширеними можливостями. У цьому новому статусі Україна розраховує на розширення практичної співпраці з НАТО. Хочемо більш активно залучитися до практичного посилення євроатлантичної безпеки. Отримання Україною плану дій щодо членства в НАТО – наша стратегічна мета», – наголосив Президент України.
В ОП також розповіли, що Зеленський поновив запрошення своєму португальському колезі здійснити офіційний візит до України. У відповідь Марселу Ребелу де Соуза запросив Президента України відвідати Португалію з візитом ще за головування Португалії в ЄС у першому півріччі 2021 року.
Окремо президенти зупинилися на справі українця Ігоря Гоменюка. Президент України подякував португальській стороні “за справедливу компенсацію й турботу про рідних загиблого”.
«Ми впевнені, що португальська сторона забезпечить повне та неупереджене розслідування обставин смерті громадянина України Ігоря Гоменюка у березні 2020 року», – зазначив Зеленський.
Зі свого боку Марселу Ребелу де Соуза високо оцінив внесок української громади в соціальний та економічний розвиток Португалії.
Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, затримали та висунули їм обвинувачення у вбивстві.