«Лекхім» планує зареєструвати вакцину Sinovac в Україні до 1 лютого

Група компаній "Лекхім" розраховує зареєструвати вакцину "Сіновак" від коронавірусу в Україні до 1 лютого 2021 року.

Про це під час пресконференції повідомив голова наглядової ради групи компаній "Лекхім", член колегії Міністрества охорони здоров'я Валерій Печаєв, передає Укрінформ.

"Я думаю, що в Бразилії з 25 січня почнеться вакцинація вакциною "Сіновак", 12 штатів, перший Сан-Пауло. Вони мають зареєструвати вакцину до 25 числа, ми сподіваємося, що це буде реєстрація 18-19 (січня). Як тільки реєструє Бразилія, миттєво ми ці всі матеріали подаємо до Державного експертного центру на реєстрацію. Гадаю, ми повинні зареєструвати вакцину в Україні до 1 лютого, можливо 5 лютого. На початок лютого вона має бути зареєстрована", - сказав Печаєв.

Він також повідомив, що "Лекхім" розглядав можливість провести третю фазу клінічних випробувань вакцини "Сіновак" в Україні.

"Фінансові можливості нашої команії дозволяли охопити 1,5 тисячі лікарів. Але в липні 2020 в Україні почався трохи спад коронавірусу, і ВООЗ нам видала цифру для ефективного проведення третьої фази в Україні - 6 198 лікарів охопити. Ця сума (на проведення клінічних випробувань - ред.) для компанії була непосильною", - сказав Печаєв.

За його словами, компанія отримала підтвердження від Міністерства охорони здоров'я, що в разі реєстрації вакцини "Сіновак" у Бразилії, препарат буде зареєстрований і в Україні.

"Ми погодили з МОЗ, що якщо в Бразилії буде зареєстрований препарат, чи приймуть наші (реєстрацію - ред.). Ми отримали підтвердження, що при реєстрації в Бразилії Україна зареєструє цей продукт. Мало того, сьогодні після реєстрації в Бразилії ми чекаємо її, і в Україні ухвалено закон, який дозволяє в стислий термін зареєструвати цю вакцину", - сказав Печаєв.

За його словами, у 2021- першому півріччі 2022 року "Лекхім" виступатиме ексклюзивним дистриб'ютором "Сіновак", з 2022 року - починає виробництво двох вакцин у Харкові. Зараз, за ​​його словами, триває проєктування, розглядається питання про закупівлю необхідного обладнання. Загальний обсяг другої фази виробництва вакцин другої форми становить близько 10 млн євро, з урахуванням вже готової інфраструктури.

Як повідомлялося, "Лекхім" у червні 2020 року підписав з компанією "Сіновак" п'ятирічну угоду, яка передбачає передачу українській стороні технології, документації на організацію виробництва в Україні.