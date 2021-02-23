Сертифікат про щеплення стане обов'язковим для подорожей - президент Швейцарії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
"Надалі кожному, хто бажає подорожувати, необхідно буде робити щеплення", - заявив Пармелін.
Він також вважає за "доцільне та зрозуміле", щоб організатори масових заходів, таких як футбольні матчі чи концерти, запровадили таку саму вимогу для відвідувачів.
Водночас у Швейцарії тривають дискусії щодо того, чи слід надавати вакцинованим від коронавірусу особам певні привілеї. Нині їх надає лише один швейцарський кантон - Граубюнден - людям, які отримали обидві дози вакцини. Наприклад, їм можуть дозволити уникати карантинних вимог.
За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112,240,135 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2,484,448 летальних, одужали 87,734,985 осіб.