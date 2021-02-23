Сертифікат про щеплення стане обов'язковим для подорожей - президент Швейцарії

Президент Швейцарії Гі Пармелін вважає, що незабаром сертифікат про щеплення від коронавірусу стане обов'язковою умовою для подорожей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

"Надалі кожному, хто бажає подорожувати, необхідно буде робити щеплення", - заявив Пармелін.

Він також вважає за "доцільне та зрозуміле", щоб організатори масових заходів, таких як футбольні матчі чи концерти, запровадили таку саму вимогу для відвідувачів.

Водночас у Швейцарії тривають дискусії щодо того, чи слід надавати вакцинованим від коронавірусу особам певні привілеї. Нині їх надає лише один швейцарський кантон - Граубюнден - людям, які отримали обидві дози вакцини. Наприклад, їм можуть дозволити уникати карантинних вимог.

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112,240,135 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2,484,448 летальних, одужали 87,734,985 осіб.