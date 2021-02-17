Туризм 2021: ковток свіжого повітря, але в масці

Світ уже впевнився, що при дотриманні правил безпеки туризм може бути безпечним навіть під час пандемії

Після майже повної зупинки в 2020-му світовий туризм поступово відновлюватиметься вже цього року. Всесвітня туристична організація (UNWTO) працює над створенням єдиних правил для подорожей, а країни поступово відкривають кордони. Однак нові вимоги щодо безпеки здоров’я стануть буденністю, а можливість відпочити в іншій країні буде залежати від ПЛР-тестів і вакцинації.

ПОДОРОЖІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ

Країни, чия економіка суттєво залежить від туризму, більше не можуть дозволити собі залишатись закритими. У минулому році, за даними UNWTO, подорожі скоротились на 72%, а галузь загалом відкотилась до рівня 1990 р. Якщо додати до цього значні витрати національних бюджетів на боротьбу з пандемією, то зрозуміло, що проблеми значні. Вихід тільки один: відкриватись, але робити це безпечно.

Показовий приклад того напрямку, в якому рухатиметься вся галузь, – Грузія. Там тривалий час діяли занадто обережно й намагались якомога довше тримати країну на карантині. Потім кордони відкрились для бізнес-подорожей і фрілансерів, що приїжджають надовго, але для в’їзду були потрібні підтвердження мети перебування та двотижнева самоізоляція. І лише з 1 лютого 2021 р. авіасполучення було відкрито, хоча наразі для поїздки потрібна вакцинація. Загалом, саме вакцинація є наріжним каменем для туристичної індустрії. При цьому єдиної думку з цього приводу в світі поки що не існує. Так, ВООЗ говорить про те, що через нерівномірний розподіл вакцин краще залишити умовою ПЛР-тести, у той час, як Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) має протилежну позицію й підтримує ідею «паспортів вакцинації».

ДОСТУП БЕЗ ВАКЦИН МОЖЛИВИЙ

Утім, багато країн зуміли організувати безпечні умови для мандрівників ще навіть до розробки вакцин. Серед них, наприклад, ОАЕ. Там відповідально поставились до вимог: окрім обов’язкового ПЛР-тестування розробили спеціальний додаток, що дозволяє фіксувати перебування туристів у країні. Крім того, ресторани та розважальні центри працюють лише за умови дотримання соціальної дистанції, маскового режиму та регулярної дезінфекції. І це ефективно: країна з одним з найвищих туристичних потоків у світі впевнено стримує розповсюдження хвороби. Щоб розуміти масштаби, слід зазначити, що у 2019 році в Дубаї відпочили 15,9 млн туристів, а в 2020 році цей напрямок опинився серед лідерів, як один із небагатьох відкритих. Це ще раз доводить, що не сам туризм є проблемою, а ставлення до правил.

Стратегію контрольованої відкритості демонструє також Туреччина. Тут одразу вирішили мінімізувати перепони для перетину кордону разом із дотриманням вимог карантинної безпеки. У підсумку, Туреччині вдалося навіть у критичний рік зберігати туристичну активність на високому рівні. Це, серед іншого, підтверджують й українці: протягом 2020 року на курортах Туреччини відпочили 93 тис. туристів Join UP!, у той час як роком раніше їх було 88 тис., і це при тому, що традиційний літній сезон розпочався в липні, а не квітні, як це зазвичай буває. Тобто, за деякими напрямками ми бачимо зростання попри пандемію. У ЄС це також розуміють, і серед перших ластівок – Кіпр. Також є надії, що Греція, а, можливо, Італія та Іспанія сподіваються відкрити кордони цього року.

ПРОГНОЗИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Одним із трендів 2021 р. має стати планування турів заздалегідь. І це розворот на 180° у порівнянні з минулим роком, коли терміни раннього бронювання скоротилися вдвічі: 13 днів до початку туру в 2020 р. проти 27 днів у 2019 р. Причина зрозуміла – країни непередбачувано змінювали умови в’їзду. Однак цього року політики перетину кордону вже є більш виваженими, а тому планування має сенс, тим більше, що економічні переваги раннього бронювання значні: як правило, заощадити можна близько 20-25% вартості туру. Додатковим чинником є перспектива відкладеного попиту, адже багато тих українців, що минулого року вирішили відкласти поїздки за кордон, зараз намагатимуться все ж таки полетіти на відпочинок.

Уже зараз за даними внутрішньої статистики компанії зрозуміло, що у сезоні 2021 українці активно бронюють всесезонні Єгипет і ОАЕ, а також Туреччину, в зимові місяці і період міжсезоння популярні Танзанія, Мальдіви і країни Карибського басейну, серед доступних зараз гірськолижних напрямків – знову ж таки Туреччина, Болгарія і курорти України. Уже в квітні Join UP! планує відправити перших туристів на Кіпр, а ближче до літа стане доступним відпочинок у Чорногорії, Албанії, Болгарії, пляжній Туреччині. У планах компанії запуск подорожей до Грузії, Греції, Італії та Іспанії.

Світ уже впевнився, що, при дотриманні правил безпеки, туризм може бути безпечним навіть під час пандемії. Тим більше, що навіть за прогнозами ВООЗ зараз у центрі уваги не стільки швидке подолання вірусу, скільки навчання новим правилам поведінки, які дозволять жити повноцінним життям попри існування вірусів й інфекцій.

Катерина Артюх, керівниця відділу розвитку напрямків туроператора Join UP!