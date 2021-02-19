У Польщі 10% COVID-інфікувань викликані «британським» штамом

У Польщі близько 10% усіх випадків інфікування COVID-19 зараз походить від “британського” штаму коронавірусу.

Про це повідомив речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, інформує Gazetaprawna.pl.

“Близько 10% випадків інфікування коронавірусом в Польщі викликані британською мутацією”,- повідомив у коментарі РАР Андрусевич.

Такий висновок зробили польські науковці з Малопольського центру біотехнології Ягеллонського університету у Кракові після дослідження чергових зразків коронавірусу, отриманих від інфікованих поляків.

Перший випадок “британського” штаму коронавірусу, який є заразнішим ніж звичайний, у Польщі було підтверджено 21 січня.

Загалом, від початку пандемії у Польщі, за офіційними даними, інфікувалися понад 1,6 млн осіб, померли понад 41,5 тис. осіб. За останню добу у Польщі підтверджено понад 9 тис. випадків інфікування, померли 273 особи.