Канада і Британія засуджують утиски журналістів та правозахисників у Білорусі

Переслідування працівників мас-медіа та правозахисних організацій у Білорусі є обурливим порушенням прав людини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться у спільній заяві глав МЗС Канади і Великої Британії Марка Гарно та Домініка Рааба.

“Переслідування правозахисних організацій та незалежних журналістів, улаштовані білоруською владою по всій країні, - обурливі. Це - подальший наступ на громадянське суспільство та свободи у країні, яка зазнає неймовірних утисків від режиму Лукашенка”, - вказали міністри.

Вони завили, що уряди Канади та Британії “спільно закликають білоруську владу негайно припинити кампанію насильства й залякування журналістів, правозахисників та членів громадянського суспільства”.

“Народ Білорусі має право визначати своє власне майбутнє відвертим та інклюзивним чином, а також мати змогу робити це без остраху свавільних затримань чи насильства. Правозахисні організації та вільні ЗМІ критично важливі для відкритих суспільств”, - зазначили Рааб і Гарно.

Очільники зовнішньополітичних відомств додали, що “Канада та Об’єднане Королівство й надалі підтримуватимуть білоруське громадянське суспільство проти державних утисків”.

Як повідомляв Укрінформ, "Репортери без кордонів" повідомили, що 16 лютого у Білорусі пройшла хвиля арештів та обшуків. Провідних представників Білоруської асоціації журналістів, зокрема, голову організації Андрія Бастунця, речника Бариса Гарецького, юрисконсульта Олега Алеєв було затримано, в офісах БАЖ проведено обшуки.

Тиску силовиків також зазнала правозахисна організація "Вясна", інші неурядові структури. У різних регіонах Білорусі біли здійснені силові заходи проти 11 журналістів, конфісковано робочі матеріали, зокрема носії інформації.

За даними білоруського слідчого комітету, обшуки проводились за підозрою у "діяннях, які грубо порушують громадський порядок".

Нагадаємо: після сфальшованих президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року, результати яких не визнав ЄС і багато країн світу, у країні не вщухають масові мирні акції протесту.

У списку свободи преси Білорусь посідає 153 місце зі 180 країн.