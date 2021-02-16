«Репортери без кордонів» засудили обшуки та арешти журналістів у Білорусі

«Репортери без кордонів» засудили обшуки та арешти журналістів у Білорусі

Заява
Укрінформ
«Репортери без кордонів» рішуче засуджують сьогоднішні міліцейські акції, обшуки та арешти в лавах білоруської асоціації журналістів - БАЖ, а також серед численних журналістів у кількох містах Білорусі.

Про це йдеться у заяві організації, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«З сьогоднішніми арештами та обшуками хвиля репресій стосовно незалежних працівників засобів масової інформації в Білорусі вийшла на новий рівень ескалації», - зауважив керуючий директор «Репортерів без кордонів» Крістіан Мір.

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За його словами, після численних арештів та кримінальних проваджень проти журналістів влада націлена на свободу преси та правозахисні організації. «Міжнародне співтовариство не повинно дозволити режиму Лукашенка робити це», - заявив Мір.

Провідних представників БАЖ, зокрема, речника організації Бариса Гарецького, юрисконсульта Олега Алеєв та голову БАЖ Андрія Бастунця було затримано вдома вранці. В офісах організації провели обшуки.

Подальші розслідування проводились серед працівників засобів масової інформації, правозахисної організації «Вясна» та інших неурядових організацій. Були здійснені заходи проти одинадцяти журналістів у різних частинах країни, конфісковано робочі матеріали, зокрема носії інформації.

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За даними білоруського слідчого комітету, обшуки проводились за підозрою у «діяннях, які грубо порушують громадський порядок». Влада хоче визначити «фінансистів» масових акцій протесту останніх місяців.

Нагадаємо, після сфальшованих президентських виборів у Білорусі в серпні, результати яких не визнав ЄС і багато країн світу, в багатьох містах республіки не вщухають масові мирні акції протесту.

Білорусь посідає 153 місце зі 180 країн у списку свободи преси.

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