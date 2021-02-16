«Репортери без кордонів» засудили обшуки та арешти журналістів у Білорусі

«Репортери без кордонів» рішуче засуджують сьогоднішні міліцейські акції, обшуки та арешти в лавах білоруської асоціації журналістів - БАЖ, а також серед численних журналістів у кількох містах Білорусі.

Про це йдеться у заяві організації, яка є в розпорядженні Укрінформу.

«З сьогоднішніми арештами та обшуками хвиля репресій стосовно незалежних працівників засобів масової інформації в Білорусі вийшла на новий рівень ескалації», - зауважив керуючий директор «Репортерів без кордонів» Крістіан Мір.

За його словами, після численних арештів та кримінальних проваджень проти журналістів влада націлена на свободу преси та правозахисні організації. «Міжнародне співтовариство не повинно дозволити режиму Лукашенка робити це», - заявив Мір.

Провідних представників БАЖ, зокрема, речника організації Бариса Гарецького, юрисконсульта Олега Алеєв та голову БАЖ Андрія Бастунця було затримано вдома вранці. В офісах організації провели обшуки.

Подальші розслідування проводились серед працівників засобів масової інформації, правозахисної організації «Вясна» та інших неурядових організацій. Були здійснені заходи проти одинадцяти журналістів у різних частинах країни, конфісковано робочі матеріали, зокрема носії інформації.

За даними білоруського слідчого комітету, обшуки проводились за підозрою у «діяннях, які грубо порушують громадський порядок». Влада хоче визначити «фінансистів» масових акцій протесту останніх місяців.

Нагадаємо, після сфальшованих президентських виборів у Білорусі в серпні, результати яких не визнав ЄС і багато країн світу, в багатьох містах республіки не вщухають масові мирні акції протесту.

Білорусь посідає 153 місце зі 180 країн у списку свободи преси.