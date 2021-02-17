Німеччина є третім за обсягом донором COVAX

Німеччина виділяє понад 2 мільярди євро на потреби механізму ООН COVAX (із забезпечення доступу до діагностики, вакцин і ліків проти COVID-19), що робить її третім за обсягом донором.

Про це повідомив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у зверненні під час відкритих дебатів у Раді Безпеки ООН на тему «Забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 в контексті, що характеризується конфліктами та невизначеністю», передає Укрінформ.

«Спільно з нашими європейськими партнерами Німеччина з самого початку підтримувала механізми ACT та COVAX як частину спільних зусиль ЄС. З моменту їх запуску в квітні минулого року Німеччина виділила 600 мільйонів євро у 2020 році, що на сьогодні робить нас третім за величиною донором», - сказав Маас.

Він поінформував, що у 2021 році ФРН надасть ще 1,5 мільярда євро для COVAX, щоб «закрити дірки» у фінансуванні. З них 100 мільйонів євро спеціально призначені як «гуманітарний буфер», який служить для підтримки найбільш вразливих груп населення в кризових ситуаціях.

Розподіл до 338 мільйонів доз вакцин, який зарезервував COVAX, передбачається у 145 країнах (включаючи 93 країни, що розвиваються) у першій половині 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, поставки вакцини від COVID за глобальним механізмом COVAX розпочнуться наприкінці лютого.