Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці

Фотографії дружини лідера Північної Кореї Лі Соль Чжу вперше за понад рік з’явилися на сторінках державної преси КНДР.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

Зазначається, що фотографії Лі, яка разом із чоловіком відвідала концерт в Пхеньяні, опублікувала офіційна газета Робітничої партії “Родонг Сінмун”.

“Лі часто супроводжувала Кім Чен Ина на значних громадських заходах, однак її не бачили із січня минулого року, що викликало плітки стосовно стану її здоров’я й можливої вагітності”, - стверджує Reuters.

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Агентство звертає увагу, що жодна людина на нових опублікованих північнокорейським виданням фотографія, не носить масок й не дотримується дистанції, на відміну від попередніх світлин.

“Північна Корея не підтвердила жодного випадку COVID-19, однак Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що не може виключати спалах недуги, оскільки КНДР підтримувала активні контакти із Китаєм, де виник вірус, до того як закрила кордони на початку минулого року”, - йдеться у матеріалі.

За інформацією південнокорейської розвідки, Лі уникала участі у громадських заходах для уникнення інфікування COVID-19, однак разом із дітьми почувалася весь час добре. “Розвідка вважає, що Лі та Кім мають трьох дітей, про яких відомо мало”, - зауважує Reuters.

Фото: KCNA