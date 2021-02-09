Хакери КНДР вкрали понад $300 мільйонів на ядерні програми – ЗМІ

Північнокорейські хакери викрали 300 мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм країни.

Про це йдеться у конфіденційній доповіді експертів ООН по Північній Кореї, яку отримав телеканал CNN через дипломатичне джерело в Раді Безпеки ООН, передає Укрінформ.

У документі режим лідера КНДР Кім Чен Ина звинувачується в проведенні "операцій проти фінансових установ і віртуальних обмінних пунктів" на підтримку економіки своєї країни у зв'язку з кризою.

Одна з неназваних країн, яка є членом ООН, стверджувала, що хакери викрали віртуальні активи на суму 316,4 млн доларів у період з 2019 по листопад 2020 року.

Зокрема, йдеться у звіті, північнокорейська влада за рахунок отриманих грошей змогла обслуговувати свої ядерні об'єкти, модернізувати інфраструктуру, що використовується для запуску балістичних ракет, продовжити виробництво матеріалів, що розщеплюються.

Як наголошується у документі, одна з країн, що входять в ООН, заявила, що КНДР з великою ймовірністю може оснастити ядерними боєголовками свої балістичні ракети будь-якої дальності.

Зазначається, що викладена у звіті інформація була отримана від країн-учасниць ООН, спецслужб, ЗМІ, а також від громадян КНДР, яким вдалося втекти з країни.

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Місія Північної Кореї в ООН не відповіла на запит CNN, але твердження у звіті відповідають планам, про які нещодавно розповідав Кім Чен Ин. Зокрема, місяць тому він говорив про роботу над новою сучасною ядерною зброєю і боєголовками, здатними проникати в системи протиракетної оборони.

На думку експертів, руйнівні шторми, санкції та наслідки пандемії коронавірусу наклали свій відбиток на економіку Північної Кореї. Через це фахівці побоюються, що країна продовжить махінації з допомогою хакерів.