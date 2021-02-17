Трамп закликав республіканців у Сенаті скинути свого лідера

Колишній президент США Дональд Трамп виступив із критичною заявою на адресу лідера республіканської меншості в Сенаті, який хоч і не голосував за його імпічмент, однак публічно заявив, що Трамп несе відповідальність за атаку на Конгрес.

Як повідомляє The Hill, про це йдеться в заяві Трампа, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.

«Він (сенатор Макконнелл – ред.) ніколи не робитиме того, що потрібно зробити, або того, що правильно для нашої країни. Там, де це необхідно та доречно, я підтримаю основних суперників, які сприяють нашій політиці «Зробимо Америку великою знову» та «Америка передусім», - заявив Трамп.

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Він перейшов на особисті риси й назвав лідера республіканців у Сенаті «похмурим, насупленим і неусміхненим політичним хакером». При цьому Трамп заявив: «Якщо сенатори-республіканці збираються залишити його на посаді, вони не переможуть знову».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Мітч Макконнелл був союзником Трампа за часів перебування останнього в Білому домі. Однак після проведення останніх президентських виборів лідер республіканців не підтримав риторики Трампа про «вкрадені вибори».

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Макконнелл також виступив після голосування по імпічменту експрезидента в Сенаті США, заявивши, що Трамп несе «практичну й моральну відповідальність за спровоковані події» 6 січня, коли його прихильники атакували Конгрес США.