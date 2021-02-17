Усіх данців вакцинують від COVID-19 до середини літа

Усі охочі жителі Данії матимуть змогу отримати щеплення від COVID-19 до кінця червня.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив генеральний директор Управління охорони здоров’я Данії Сорен Бростром, пише Сіньхуа.

“Ми сподіваємося отримати на 900 тис. доз вакцини більше, ніж очікували минулого тижня. Це значить, що ми тепер можемо сподіватися на щеплення усіх, хто бажатиме цього, до кінця 25-го тижня, тобто не пізніше, ніж 27 червня”, - сказав Бростром.

Водночас він наголосив, що “це - прогнози й вони можуть варіюватися, особливо стосовно обсягу майбутніх поставок”.

За словами Брострома, досі 167 506 данців отримали дві дози вакцини.

“На щастя, ми поновили щеплення наших важливих працівників на передовій у сфері здоров’я та опіки. І я радий, що нова вакцина від AstraZeneca була добре прийнята”, - зазначив чиновник.

Очікується, що щеплення від COVID-19 у Данії отримають 4,8 млн осіб, хоча загальне населення країни на мільйон більше. Це пов’язане із тим, що дітям віком до 16 років вакцина не пропонуватиметься.

За даними Worldometer, у світі виявлено 110,032,334 випадків COVID-19, зокрема, 2,429,707 летальних, одужали 84,848,131 особи.