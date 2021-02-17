Мексика скаржитиметься до Радбезу ООН з приводу нерівного доступу до COVID-вакцин

Влада Мексики має намір подати до Ради безпеки ООН скаргу щодо нерівного доступу до вакцин від хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард, повідомляє Reuters.

"У країнах, які виробляють вакцини, дуже високий рівень вакцинації населення, а в країнах Латинської Америки та Карибського басейну - набагато менший", - заявив Ебрард.

Урядовець додав, що така ситуація "нечесна".

Водночас президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зазначив, що уряд хотів би, щоб ООН розв'язувала проблему накопичення вакцин та "справедливості, щоб усі країни мали можливість вакцинувати власне населення".

Мексика вже підписала угоди з міжнародними фармацевтичними компаніями щодо постачання мільйонів доз вакцин для 126 мільйонів свого населення.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 109,996,642 випадки COVID-19, зокрема 2,427,528 летальних, одужали 84,790,016 осіб.