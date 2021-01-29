Мексика стала третьою у світі за смертністю від COVID-19

Кількість смертей від COVID-19 в Мексиці досягнула позначки в 155 145 випадків, вивівши країну на третє місце у світі за смертністю від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у статистиці Worldometer.

Як зазначається, за останні 24 години в Мексиці від коронавірусу померло 1506 людей.

Таким чином, країна в загальному підрахунку за летальністю від COVID-19 випередила Індію, у якій на цей час зафіксовано 153 847 смертей, та зайняла третю сходинку у світовому антирейтингу.

Перше місце за смертністю від коронавірусу стабільно займають Сполучені Штати. Там померло 443 769 людей. Другу сходинку антирейтингу утримує Бразилія із 221 547 смертями.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.