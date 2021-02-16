Бельгійців застерігають від придбання підробних вакцин, переважно з РФ

Національний кризовий центр Бельгії попередив громадян про появу на ринку кількох різновидів підробленої вакцини від коронавірусу, більшість яких, вочевидь, мають російське походження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «The Brussels Times».

«Кампанія вакцинації в Бельгії набирає обертів... Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження. Ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність», - заявила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.

Вона закликала громадян не купувати такі вакцини. Штодер наголосила, що отримати безпечну та ефективну вакцину можна лише у медичних закладах за місцем проживання, у лікарнях або у центрах вакцинації, де і препарати, і щеплення є безкоштовними

За інформацією видання VRT, завдяки запровадженим у Бельгії обмежувальним заходам, зокрема на подорожі за кордон, а також суворому контролю за дотриманням заходів безпеки в країні щоденний показник кількості нових випадків коронавірусу значно знизився порівняно з минулим тижнем.

За даними медичного інституту Sciensano, в період з 6 по 12 лютого в середньому 1809 людей у Бельгії щодня отримували позитивний тест на коронавірус, що на 20 відсотків менше, ніж тиждень тому. У цей період у країні проводили 43 600 тестів щодня.

Станом на понеділок, 15 лютого, в лікарнях Бельгії з діагнозом COVID-19 перебувало 1638 пацієнтів, з них 319 у відділеннях інтенсивної терапії, 176 хворих підключені до апаратів ШВЛ. Від початку пандемії в країні померли 21 702 людини, хворі на COVID-19.

За даними на 14 лютого, перше щеплення від коронавірусу отримали 366 558 бельгійців, що становить 3,98 відсотка від загальної чисельності дорослого населення країни, а 190 324 людини отримали і другу дозу препарату (2,07%).

За даними Worldometer, у світі виявлено 109,978,914 випадків COVID-19, зокрема 2,427,022 летальних, одужали 84,533,164 особи.