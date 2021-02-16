Бельгійців застерігають від придбання підробних вакцин, переважно з РФ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «The Brussels Times».
«Кампанія вакцинації в Бельгії набирає обертів... Водночас ми попереджаємо всіх про підроблені вакцини, переважно російського походження. Ці вакцини не пройшли належного тестування на безпеку та ефективність», - заявила Сабіна Штордер з урядової оперативної групи вакцинації.
Вона закликала громадян не купувати такі вакцини. Штодер наголосила, що отримати безпечну та ефективну вакцину можна лише у медичних закладах за місцем проживання, у лікарнях або у центрах вакцинації, де і препарати, і щеплення є безкоштовними
За інформацією видання VRT, завдяки запровадженим у Бельгії обмежувальним заходам, зокрема на подорожі за кордон, а також суворому контролю за дотриманням заходів безпеки в країні щоденний показник кількості нових випадків коронавірусу значно знизився порівняно з минулим тижнем.
За даними медичного інституту Sciensano, в період з 6 по 12 лютого в середньому 1809 людей у Бельгії щодня отримували позитивний тест на коронавірус, що на 20 відсотків менше, ніж тиждень тому. У цей період у країні проводили 43 600 тестів щодня.
Станом на понеділок, 15 лютого, в лікарнях Бельгії з діагнозом COVID-19 перебувало 1638 пацієнтів, з них 319 у відділеннях інтенсивної терапії, 176 хворих підключені до апаратів ШВЛ. Від початку пандемії в країні померли 21 702 людини, хворі на COVID-19.
За даними на 14 лютого, перше щеплення від коронавірусу отримали 366 558 бельгійців, що становить 3,98 відсотка від загальної чисельності дорослого населення країни, а 190 324 людини отримали і другу дозу препарату (2,07%).
За даними Worldometer, у світі виявлено 109,978,914 випадків COVID-19, зокрема 2,427,022 летальних, одужали 84,533,164 особи.