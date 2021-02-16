Johnson & Johnson подала заявку на затвердження COVID-вакцини в Євросоюзі
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті EMA.
Зазначається, що агенція отримала заявку на видачу умовного дозволу на продаж (CMA) для вакцини від COVID-19, розробленої Janssen-Cilag International N.V.
Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) оцінить вакцину, відому як COVID-19 Vaccine Janssen, за прискореною процедурою. Комітет може надати свій висновок до середини березня 2021 року за умови, що дані компанії про ефективність, безпеку та якість медичного засобу є достатньо повними та надійними.
Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності та безпеки вакцини, а також її якість.
Це четверта заявка від виробників вакцини проти COVID-19 з початку пандемії. Раніше дозвіл в ЄС отримали медичні засоби від BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Наразі ці вакцини дозволені в ЄС і є одним з інструментів, які держави-члени використовують для боротьби з пандемією COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, Європейська медична агенція (EMA) ухвалила рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech 21 грудня 2020 року. Також у січні 2021 схвалення отримала вакцина компанії Moderna. Схвалення щодо вакцин агенцією EMA було необхідне для початку програми вакцинації в країнах ЄС.
Фото з сайту sky.com