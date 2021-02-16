Johnson & Johnson подала заявку на затвердження COVID-вакцини в Євросоюзі

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) отримала офіційну заявку від компанії Janssen-Cilag International N.V. (яка входить до складу фармацевтичної компанії Johnson&Johnson) на отримання дозволу для застосування її вакцини від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті EMA.

Зазначається, що агенція отримала заявку на видачу умовного дозволу на продаж (CMA) для вакцини від COVID-19, розробленої Janssen-Cilag International N.V.

Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) оцінить вакцину, відому як COVID-19 Vaccine Janssen, за прискореною процедурою. Комітет може надати свій висновок до середини березня 2021 року за умови, що дані компанії про ефективність, безпеку та якість медичного засобу є достатньо повними та надійними.

Зараз EMA оцінює додаткові дані щодо ефективності та безпеки вакцини, а також її якість.

Це четверта заявка від виробників вакцини проти COVID-19 з початку пандемії. Раніше дозвіл в ЄС отримали медичні засоби від BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca. Наразі ці вакцини дозволені в ЄС і є одним з інструментів, які держави-члени використовують для боротьби з пандемією COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська медична агенція (EMA) ухвалила рішення щодо вакцини від коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech 21 грудня 2020 року. Також у січні 2021 схвалення отримала вакцина компанії Moderna. Схвалення щодо вакцин агенцією EMA було необхідне для початку програми вакцинації в країнах ЄС.

Фото з сайту sky.com