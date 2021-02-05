Johnson & Johnson подала заявку на авторизацію COVID-вакцини у США

Компанія Johnson & Johnson офіційно звернулася до Управління з питань контролю за продуктами та ліками (FDA) Сполучених Штатів щодо отримання термінового дозволу на використання вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє CNN, звернення надійшло до відомства в четвер, передає Укрінформ.

«Сьогоднішня заявка на отримання термінового дозволу на використання нашої розробленої вакцини COVID-19, що вживається однією дозою, є ключовим кроком, щоби зменшити тягар захворювань серед людей по всьому світу й припинити пандемію», - заявив у цьому зв’язку головний науковий керівник Johnson & Johnson доктор Пол Стоффелз.

Наразі FDA вже вивчає результати, після чого має призначити відкрите засідання Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів. Це незалежна група експертів, яка також вивчатиме дані та надаватиме свою рекомендацію, яку відомство враховує під час прийняття рішень.

Як повідомлялося раніше, процес авторизації вакцин компаній Moderna та Pfizer зайняв у FDA від двох до трьох тижнів.