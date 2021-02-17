Суд у Мінську залишив чинним вирок громадянці Швейцарії, яка зірвала балаклаву з омонівця

Суд у Мінську залишив чинним вирок громадянці Швейцарії, яка зірвала балаклаву з омонівця

Укрінформ
Мінський міський суд залишив чинним вирок громадянці Швейцарії Наталі Херше, яка на одній з акцій протесту зірвала балаклаву з омонівця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Відзначається, що саму Херше на судове засідання не доставили.

Наталю Херше 7 грудня 2020 року засудили за частиною 2 статті 363 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (спротив працівникові органів внутрішніх справ) на 2 роки і 6 місяців виправної колонії в умовах загального режиму.

Вона визнана політичним в'язнем.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово арештовує їх.

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Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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