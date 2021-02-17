Суд у Мінську залишив чинним вирок громадянці Швейцарії, яка зірвала балаклаву з омонівця

Мінський міський суд залишив чинним вирок громадянці Швейцарії Наталі Херше, яка на одній з акцій протесту зірвала балаклаву з омонівця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Відзначається, що саму Херше на судове засідання не доставили.

Наталю Херше 7 грудня 2020 року засудили за частиною 2 статті 363 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (спротив працівникові органів внутрішніх справ) на 2 роки і 6 місяців виправної колонії в умовах загального режиму.

Вона визнана політичним в'язнем.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово арештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.