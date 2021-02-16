У Польщі падає довіра до популярних політиків

Польське суспільство найбільше довіряє президенту країни Анджею Дуді, главі уряду РП Матеушу Моравецькому та лідеру опозиційного руху “Польща 2050” Шимону Головні. Утім, рівень довіри до всіх трьох лідерів за останній місяць значно знизився.

Про це йдеться в опитуванні центру IBRiS, проведеного 12-13 лютого для Onet.pl, передає кореспондент Укрінформу.

Лідером рейтингу в Польщі знову є президент Дуда, якому довіряють 38,9% поляків. Це на 3% менше, ніж у січні. Втратив 5,9% довіри порівняно із січнем глава уряду Матеуш Моравецький, якому симпатизують зараз 37,8% поляків. Перше місце в опитуванні, порівняно з січнем, втратив лідер “Польщі 2050” Шимон Головня. Йому нині довіряють 37,7% поляків, що на 5,6% менше, ніж у січні.

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Найбільшу недовіру серед політиків у польському суспільстві викликають лідер правлячої партії “Право і Справедливість”, віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський – 66,3%, віцепрем’єр-міністр, міністр державних активів Яцек Сасін - 61% та міністр юстиції, лідер коаліційної партії “Солідарна Польща” Збігнєв Зьобро – 60,6%.

Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / Onet