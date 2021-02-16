У Польщі падає довіра до популярних політиків
Про це йдеться в опитуванні центру IBRiS, проведеного 12-13 лютого для Onet.pl, передає кореспондент Укрінформу.
Лідером рейтингу в Польщі знову є президент Дуда, якому довіряють 38,9% поляків. Це на 3% менше, ніж у січні. Втратив 5,9% довіри порівняно із січнем глава уряду Матеуш Моравецький, якому симпатизують зараз 37,8% поляків. Перше місце в опитуванні, порівняно з січнем, втратив лідер “Польщі 2050” Шимон Головня. Йому нині довіряють 37,7% поляків, що на 5,6% менше, ніж у січні.
Найбільшу недовіру серед політиків у польському суспільстві викликають лідер правлячої партії “Право і Справедливість”, віце-прем’єр-міністр Ярослав Качинський – 66,3%, віцепрем’єр-міністр, міністр державних активів Яцек Сасін - 61% та міністр юстиції, лідер коаліційної партії “Солідарна Польща” Збігнєв Зьобро – 60,6%.
Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta / Onet